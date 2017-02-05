إصابة سيدة بجروح خطيرة إثر اشتعال النيران في منزل في كرميئيل

اصابة مسنة (80 عاما) بجروح خطيرة وبحروق في القسم العلوي من جسمها



أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء آشر، تلقى بلاغا حول حريق في مبنى من 5 طوابق عند شارع الجيش في كرميئيل ، أسفر عن اصابة مسنة (80 عاما) بجروح خطيرة وبحروق في القسم العلوي من جسمها، وتم نقلها الى مستشفى نهاريا وهي فاقدة للوعي ومربوطة بجهاز التنفس الاصطناعي" وفقا للبيان.



تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ

وعلمنا من كايد ظاهر، المنسق والمتحدث للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ أن "خمسة طواقم اطفاء وانقاذ من مركز الجليل المركزي وصلت الى المكان واتضح أن الحريق شب في الطابق الاول من عمارة مكونة من خمسة طوابق وتم انقاذ عالقة في الطابق العلوي ونقلها الى المستشف في حين تمكنت صاحبة الشقة المشتعلة من انقاذ نفسها من داخل الشقة ووصفت حالتها بالحرجة كما نقلت الى المشفى لتلقي العلاج".