اغلاق
اغلاق
أخبار محليات إصابة سيدة بجروح خطيرة إثر اشتعال النيران في منزل في كرميئيل

أخبار

الشاغور إصابة مسنة في حريق منزل في كرميئيل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إصابة سيدة بجروح خطيرة إثر اشتعال النيران في منزل في كرميئيل

اصابة مسنة (80 عاما) بجروح خطيرة وبحروق في القسم العلوي من جسمها

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-05 07:44:31 A A


أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء آشر، تلقى بلاغا حول حريق في مبنى من 5 طوابق عند شارع الجيش في كرميئيل ، أسفر عن اصابة مسنة (80 عاما) بجروح خطيرة وبحروق في القسم العلوي من جسمها، وتم نقلها الى مستشفى نهاريا وهي فاقدة للوعي ومربوطة بجهاز التنفس الاصطناعي" وفقا للبيان.


تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ 

وعلمنا من كايد ظاهر، المنسق والمتحدث للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ أن "خمسة طواقم اطفاء وانقاذ من مركز الجليل المركزي وصلت الى المكان واتضح أن الحريق شب في الطابق الاول من عمارة مكونة من خمسة طوابق وتم انقاذ عالقة في الطابق العلوي ونقلها الى المستشف في حين تمكنت صاحبة الشقة المشتعلة من انقاذ نفسها من داخل الشقة ووصفت حالتها بالحرجة كما نقلت الى المشفى لتلقي العلاج".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز مكابي يافة الناصرة على رموت منشيه | [185 قراءة]
2 حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت | [169 قراءة]
3 وجوه وملامح (31)/ بقلم: محمود ياسين | [156 قراءة]
4 الحلقة 14 من مسلسل الأمل لا يمكن تقييده مترجم | [153 قراءة]
5 إطلالة نانسي عجرم بتوقيع إيلي صعب | [150 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب