القدس والقضاء إصابة شاب (25 عاما) بجروح خطيرة في القدس
إصابة شاب (25 عاما) بجروح خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية في القدس
نقل المصاب الى مسشتفى هداسا عين كارم
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أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء، أن "اسعاف لواء القدس ، تلقى بلاغا صباح اليوم حول اصابة سائق دراجة نارية في الـ25 من العمر بجروح خطيرة في حادث انقلاب دراجة نارية عند سديروت مناحيم بيغن في القدس ما أسفر عن اصابته بالرأس ونقله على وجه السرعة الى مسشتفى هداسا عين كارم وهو مربوط بجهاز التنفس الاصطناعي وفاقد للوعي" بحسب البيان.
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