اغلاق
اغلاق
أخبار محليات إصابة شاب (25 عاما) بجروح خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية في القدس

أخبار

القدس والقضاء إصابة شاب (25 عاما) بجروح خطيرة في القدس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إصابة شاب (25 عاما) بجروح خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية في القدس

نقل المصاب الى مسشتفى هداسا عين كارم

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-05 07:24:39 A A

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء، أن "اسعاف لواء القدس ، تلقى بلاغا صباح اليوم حول اصابة سائق دراجة نارية في الـ25 من العمر بجروح خطيرة في حادث انقلاب دراجة نارية عند سديروت مناحيم بيغن في القدس ما أسفر عن اصابته بالرأس ونقله على وجه السرعة الى مسشتفى هداسا عين كارم وهو مربوط بجهاز التنفس الاصطناعي وفاقد للوعي" بحسب البيان.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز مكابي يافة الناصرة على رموت منشيه | [185 قراءة]
2 حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت | [169 قراءة]
3 وجوه وملامح (31)/ بقلم: محمود ياسين | [156 قراءة]
4 الحلقة 14 من مسلسل الأمل لا يمكن تقييده مترجم | [153 قراءة]
5 إطلالة نانسي عجرم بتوقيع إيلي صعب | [150 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب