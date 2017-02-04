نتائج مباريات اليوم السبت في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي
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الدرجة العليا – الأسبوع 21
هبوعيل كريات شمونة - مكابي بيتح تكفا 0-1
هبوعيل حيفا - اتحاد أبناء سخنين 0-1
بني يهودا تل أبيب - بيتار القدس 1-1
مكابي تل أبيب - هبوعيل بئر السبع 1-0
الدرجة الثانية – الأسبوع 20
المنطقة الشمالية "أ"
مكابي نحف - الأخوة عرابة 0-1
نادي جولس - الأخوة كفر مندا 1-3
المنطقة الشمالية "ب"
مكابي يافة الناصرة - هبوعيل رموت منشيه 2-1
هبوعيل أم الفحم - هبوعيل دالية الكرمل 2-0
بيتار كفر كنا - هبوعيل عرعرة 0-10
النهضة الناصرة - هبوعيل صندلة 2-1
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