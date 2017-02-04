اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية إيران تهدد القوات الأميركية بهجمات صاروخية رداً على العقوبات الجديدة وتصريحات ترامب

أخبار

إيران تهدد القوات الأميركية بهجمات صاروخية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إيران تهدد القوات الأميركية بهجمات صاروخية رداً على العقوبات الجديدة وتصريحات ترامب

هدد قائد القوة الجوية بالحرس الثوري، في كلمة له على هامش المناورات التي ستستغرق 5 أيام في منطقة سمنان شمالي إيران، باستهداف القوات الأميركية بالصواريخ

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-04 23:28:02 A A

هدد قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، أمير علي حاجي زادة، القوات الأميركية بهجمات صاروخية، وذلك على هامش مناورات تجريها إيران على منظومات صواريخها لمدة 5 أيام، رداً على العقوبات الجديدة وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.


ونقل موقع الحرس الثوري "سباه نيوز" عن حاجي زادة قوله إن "التهديدات التي أطلقها بعض المسؤولين الأميركيين تجاه إيران ليست إلا تخرّصات"، مشيراً إلى أنه "إذا ارتكب الأعداء أي خطأ فإن صواريخنا ستسقط على رؤوسهم".وتأتي هذه التحركات الإيرانية بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد 25 فرداً ومؤسسة إيرانية بسبب استمرار دعم طهران للإرهاب واختبارها، الأحد الماضي، صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رأس نووي، في خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن وفق واشنطن.

كما هدد قائد القوة الجوية بالحرس الثوري، في كلمة له على هامش المناورات التي ستستغرق 5 أيام في منطقة سمنان شمالي إيران، باستهداف القوات الأميركية بالصواريخ، وفقاً لموقع الحرس الثوري "سباه نيوز SepahNews".وتقوم إيران بهذه المناورات التي تجريها القوة الجوية التابعة للحرس الثوري على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع وسيتم فيها استخدام أنظمة الرادارات المختلفة وأنواع الصواريخ محلية الصنع من مختلف المديات، وكذلك اختبار مراكز القيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية.

كذلك ذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن هذه المناورات قد بدأت بهدف رفع الجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد.
وتأتي التهديدات الإيرانية في ظل تجديد الرئيس الأميركي تحذيره لطهران عقب تصاعد حدة التوتر بين البلدين، حيث قال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، الجمعة 3 شباط/فبراير، إن "إيران تلعب بالنار ولا يقدّرون كم كان الرئيس أوباما لطيفاً معهم. لن أكون هكذا".

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت | [142 قراءة]
2 الحلقة 14 من مسلسل الأمل لا يمكن تقييده مترجم | [142 قراءة]
3 محكمة أمريكية تعلق قرار ترامب | [138 قراءة]
4 فوز مكابي يافة الناصرة على رموت منشيه | [129 قراءة]
5 الفنّان السوري أيمن زيدان ينفي شائعة وفاته | [122 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب