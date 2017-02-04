بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على لايبزيج

رفع أسود الفستفالين رصيدهم من النقاط إلى 34 نقطة في المركز الثالث في حين بقى ريد بول لايبزيج في المركز الثاني برصيد 42 نقطة

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوز في غاية الأهمية على ضيفه ريد بول لايبزيج بهدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب الجولة رقم التاسعة عشر من منافسات الدوري الألماني.

الهدف الوحيد في المباراة سجله المهاجم الجابوني بيير أيمريك أوباميانج في الدقيقة 34 بعدما قام اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي بعمل رائع حيث راوغ لاعبين وأرسل كرة عرضية على رأس أوباميانج الذي حولها في المرمى بكل سهولة.في الشوط الثاني حاول كلا الطرفين في تسجيل هدف خاصة لايبزيج الذي يريد العودة من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب لكن النتيجة بقت على حالها.ليرفع أسود الفستفالين رصيدهم من النقاط إلى 34 نقطة في المركز الثالث في حين بقى ريد بول لايبزيج في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.