اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على لايبزيج

رياضة وشباب

بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على لايبزيج
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على لايبزيج

رفع أسود الفستفالين رصيدهم من النقاط إلى 34 نقطة في المركز الثالث في حين بقى ريد بول لايبزيج في المركز الثاني برصيد 42 نقطة

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-04 22:53:43 A A

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوز في غاية الأهمية على ضيفه ريد بول لايبزيج بهدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب الجولة رقم التاسعة عشر من منافسات الدوري الألماني.

 

الهدف الوحيد في المباراة سجله المهاجم الجابوني بيير أيمريك أوباميانج في الدقيقة 34 بعدما قام اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي بعمل رائع حيث راوغ لاعبين وأرسل كرة عرضية على رأس أوباميانج الذي حولها في المرمى بكل سهولة.في الشوط الثاني حاول كلا الطرفين في تسجيل هدف خاصة لايبزيج الذي يريد العودة من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب لكن النتيجة بقت على حالها.ليرفع أسود الفستفالين رصيدهم من النقاط إلى 34 نقطة في المركز الثالث في حين بقى ريد بول لايبزيج في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 14 من مسلسل الأمل لا يمكن تقييده مترجم | [142 قراءة]
2 حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت | [141 قراءة]
3 محكمة أمريكية تعلق قرار ترامب | [138 قراءة]
4 فوز مكابي يافة الناصرة على رموت منشيه | [129 قراءة]
5 الفنّان السوري أيمن زيدان ينفي شائعة وفاته | [122 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب