انتخاب لجنة اولياء امور الطلاب في مدرسة الجليل الناصرة

تحدث وائل عمري رئيس الاتحاد المحلي للجان اولياء امور الطلاب في الناصرة عن اهمية وجود لجنة في المدرسة وعن حقوق وواجبات اللجان الصفيى ولجنة اولياء امور الطلاب في المدرسة

جرى في نهاية الاسبوع انتخاب لجنه اولياء امور الطلاب في مدرسه الجلييل التجريبية بمدينة الناصرة ، بحضور لجنة الانتخابات في الاتحاد المحلي ومدير المدرسة فيصل طه .





افتتح الاجتماع مدير المدرسة المربي فيصل طه الذي رحب بالاهالي وعدد انجازات المدرسه التى بها 33 صفا ونحو الف طالب وهي من اكبر مدارس الناصرة حيث وصلت نسبه النجاح بالبجروت 69% وتميزت المدرسه بتطوير برنامج المجتمع المدني وتطوير شخصية الطالب والتفاعل مع هموم شعبنا وايضا وجود صف الموهوبين المتميز في المدرسة .



وتحدث وائل عمري رئيس الاتحاد المحلي للجان اولياء امور الطلاب في الناصرة عن اهمية وجود لجنة في المدرسة وعن حقوق وواجبات اللجان الصفيى ولجنة اولياء امور الطلاب في المدرسة .وقد اشرف على الانتخابات اعضاء لجنه الانتخابات في الاتحاد نادر حامد وأسامه محروم وقد انتخب الاخ عصام رحييم رئيسا للجنة والاخت فدوى عثامنة نائبة للرئيس والاخت منار ابو احمد سكرتيرة والاخت سحر زعبي امينه للصندوق ".