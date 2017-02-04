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رياضة وشباب رياضة محلية اتحاد ابناء سخنين يحقق فوزًا هامًا على هبوعيل حيفا ويأمل تعثر مكابي حيفا ليضمن البلي اوف

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة اتحاد ابناء سخنين يحقق فوزًا هامًا على هبوعيل حيفا
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اتحاد ابناء سخنين يحقق فوزًا هامًا على هبوعيل حيفا ويأمل تعثر مكابي حيفا ليضمن البلي اوف

 المعسكر السخنيني وبعد هذا الفوز احتل المرتبة الخامسة مؤقتًا برصيد 31 نقطة آملًا تعثر مكابي حيفا في مباراته يوم الإثنين ليضمن مكانه في البلي اوف العلوي. بينما بقي هبوعيل حيفا في مكانه في المرتبة الثامنة برصيد 24 نقطة

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-04 20:40:26 A A

حقق اتحاد أبناء سخنين مساء اليوم فوزًا هامًا على هبوعيل حيفا ضمن الجولة الـ 21 من دوري الدرجة العليا، حيث السباق على الأماكن الستة الأولى (البلي أوف العلوي). وذلك بهدف واحد مقابل لا شيء سجله عيدان شيمش في لمسته الأولى للكرة في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

المعسكر السخنيني وبعد هذا الفوز احتل المرتبة الخامسة مؤقتًا برصيد 31 نقطة آملًا تعثر مكابي حيفا في مباراته يوم الإثنين ليضمن مكانه في البلي اوف العلوي. بينما بقي هبوعيل حيفا في مكانه في المرتبة الثامنة برصيد 24 نقطة. 

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