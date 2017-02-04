اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف

رياضة وشباب

برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه بيلباو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 45 بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو غداً، فيما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 32 في المركز السابع

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-04 19:15:50 A A

 حقق برشلونة انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون رد في لقاء مثير جرى على أرضية ملعب كامب نو في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

 

بيلباو قدم شوط أول جيد جداً خلق خلاله العديد من الفرص مستغلاً أخطاء فادحة في التعامل مع الكرة من قبل مدافعي برشلونة، لكن غياب اللمسة الأخيرة عن الفريق الباسكي مع تميز هجوم برشلونة استطاع البرسا أن يخرج باللقاء بانتصار عريض في ظروف صعبة وبأقل مجهود.الإسباني باكو ألكاسير افتتح باب التسجيل في الدقيقة 18 مستغلاً تمرير نموذجية من زميله نيمار دا سيلفا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز ليونيل ميسي من تقدم البرسا مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عبر ركلة حرة مباشرة.

برشلونة حسن من أدائه في الشوط الثاني وأصبح يدافع بطريقة أفضل عن مرماه الأمر الذي مكنه من بسط سيطرته على اللقاء، قبل أن يضيف أليكس فيدال هدف الحسم الثالث بمهارة فردية مميزة في الدقيقة 66.بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 45 بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو غداً، فيما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 32 في المركز السابع.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 النّاصرة: تسليم وسيم أشقر رئيسًا لسرية كشافة للاتين | [238 قراءة]
2 ديرحنا: إصابة شاب بعد تعرّضه للطعن خلال شجار | [226 قراءة]
3 محكمة أمريكية تعلق قرار ترامب | [131 قراءة]
4 حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت | [122 قراءة]
5 إصابة 3 أشخاص في حادث طرق على مدخل دير الاسد | [117 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب