برشلونة يحقق انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 45 بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو غداً، فيما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 32 في المركز السابع

حقق برشلونة انتصاراً كاسحاً على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون رد في لقاء مثير جرى على أرضية ملعب كامب نو في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

بيلباو قدم شوط أول جيد جداً خلق خلاله العديد من الفرص مستغلاً أخطاء فادحة في التعامل مع الكرة من قبل مدافعي برشلونة، لكن غياب اللمسة الأخيرة عن الفريق الباسكي مع تميز هجوم برشلونة استطاع البرسا أن يخرج باللقاء بانتصار عريض في ظروف صعبة وبأقل مجهود.الإسباني باكو ألكاسير افتتح باب التسجيل في الدقيقة 18 مستغلاً تمرير نموذجية من زميله نيمار دا سيلفا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز ليونيل ميسي من تقدم البرسا مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عبر ركلة حرة مباشرة.

برشلونة حسن من أدائه في الشوط الثاني وأصبح يدافع بطريقة أفضل عن مرماه الأمر الذي مكنه من بسط سيطرته على اللقاء، قبل أن يضيف أليكس فيدال هدف الحسم الثالث بمهارة فردية مميزة في الدقيقة 66.بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 45 بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو غداً، فيما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 32 في المركز السابع.