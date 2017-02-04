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الإنجذاب قويّ بين المرأة الحمل والرجل الحوت
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الإنجذاب قويّ بين المرأة الحمل والرجل الحوت لكن العلاقة بينهما شبه مستحيلة

يُعجب الرجل الحوت بالمرأة الحمل القويّة والشجاعة، ينجذب إلى عالمها ويكون معها رقيقاً

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-05 07:52:51 A A

يمكن القول بأنّ الإنجذاب قويًّا بين المرأة الحمل والرجل الحوت إلا أنّ المرأة الحمل لا تستطيع أن تتقبل الرجل الحوت الإتكالي فهو لا يقوم بواجباته كرجل، إذ نادراً ما يعمل. ولهذا فإنّ الإنجذاب بينهما قصير المدى ونادرًا ما قد يتحول إلى علاقة جديّة.


صورة توضيحية

أكثر ما يقوم به  الرجل الحوت هو الغرق في الأوهام والخيال وليس العمل بجد واجتهاد، وهو ما يثير غضب المرأة الحمل ويزعجها، إلا إذا كانت مرتاحة مادياً فتتقبله برحابه بسبب الإنجذاب إليه. ويُعجب الرجل الحوت بالمرأة الحمل القويّة والشجاعة، ينجذب إلى عالمها ويكون معها رقيقاً. 

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