إصابة رجل جراء سقوطه عن ارتفاع في تل عراد

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بأنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 15:51 حول وجود مصاب على شارع رقم 80 بالقرب من مفرق تل عراد، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو رجل (40 عامًا) الذي وصفت حالته بالمتوسطة مع إصابة في الرأس، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا وحتّى الآن أسباب الإصابة لا زالت مجهولة، وعلى الأرجح أنّه سقط عن ارتفاع" كما ورد في بيان الإسعاف.