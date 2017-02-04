سقوط رضيع (40 يومًا) على درج منزل في سخنين وإحالته إلى المستشفى بحالة متوسطة

مركز حيّان الطبي:

حالة الطفل الرضيع وُصفت بالمتوسطة، ونُقل على وجه السرعة إلى غرفة العلاج المكثّف في مستشفى نهاريا

أفاد مركز حيّان الطبي، مساء اليوم السبت، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"طاقم حيّان للعلاج المكثف، والمكوّن من دكتور مازن غيث والبراميدك مجدي كيال والمضمد صافي صفي، قدّم الإسعافات الأولية لرضيع من مدينة سخنين ن ويبلغ من العمر 40 يومًا، وذلك بعد سقوطه وتدحرجه عن درج منزل في المدينة هناك"، بحسب البيان.

وأوضح مركز حيّان في بيانه أنّ:"حالة الطفل الرضيع وُصفت بالمتوسطة، ونُقل على وجه السرعة إلى غرفة العلاج المكثّف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقًا لما ورد في البيان.