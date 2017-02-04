سخنين والمنطقة سقوط رضيع (40 يومًا) على درج منزل في سخنين
سقوط رضيع (40 يومًا) على درج منزل في سخنين وإحالته إلى المستشفى بحالة متوسطة
مركز حيّان الطبي:
حالة الطفل الرضيع وُصفت بالمتوسطة، ونُقل على وجه السرعة إلى غرفة العلاج المكثّف في مستشفى نهاريا
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أفاد مركز حيّان الطبي، مساء اليوم السبت، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"طاقم حيّان للعلاج المكثف، والمكوّن من دكتور مازن غيث والبراميدك مجدي كيال والمضمد صافي صفي، قدّم الإسعافات الأولية لرضيع من مدينة سخنين ن ويبلغ من العمر 40 يومًا، وذلك بعد سقوطه وتدحرجه عن درج منزل في المدينة هناك"، بحسب البيان.
وأوضح مركز حيّان في بيانه أنّ:"حالة الطفل الرضيع وُصفت بالمتوسطة، ونُقل على وجه السرعة إلى غرفة العلاج المكثّف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقًا لما ورد في البيان.
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