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أخبار محليات سقوط رضيع (40 يومًا) على درج منزل في سخنين وإحالته إلى المستشفى بحالة متوسطة

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سخنين والمنطقة سقوط رضيع (40 يومًا) على درج منزل في سخنين
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سقوط رضيع (40 يومًا) على درج منزل في سخنين وإحالته إلى المستشفى بحالة متوسطة

مركز حيّان الطبي:

حالة الطفل الرضيع وُصفت بالمتوسطة، ونُقل على وجه السرعة إلى غرفة العلاج المكثّف في مستشفى نهاريا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 17:24:49 A A

أفاد مركز حيّان الطبي، مساء اليوم السبت، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"طاقم حيّان للعلاج المكثف، والمكوّن من دكتور مازن غيث والبراميدك مجدي كيال والمضمد صافي صفي، قدّم الإسعافات الأولية لرضيع من مدينة سخنين ن ويبلغ من العمر 40 يومًا، وذلك بعد سقوطه وتدحرجه عن درج منزل في المدينة هناك"، بحسب البيان.
وأوضح مركز حيّان في بيانه أنّ:"حالة الطفل الرضيع وُصفت بالمتوسطة، ونُقل على وجه السرعة إلى غرفة العلاج المكثّف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقًا لما ورد في البيان. 

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