وادي عارة هبوعيل عرعرة يسحق بيتار كفركنا بعشرة أهداف دون رد
هبوعيل عرعرة يسحق بيتار كفركنا بعشرة أهداف دون رد
خلال الشوط الثاني اضاف عرعرة ستة اهداف اخرى
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حقق فريق هبوعيل عرعرة- عارة فوزا عريضا ومستحقا بالنتيجة 10-0 على نظيره فريق بيتار كفركنا في المباراة التي اقيمت عصر اليوم السبت على ملعب كفركنا البلدي، ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب. وكان الشوط الاول قد انتهى باربعة اهداف نظيفة لعرعرة ، وخلال الشوط الثاني اضاف عرعرة ستة اهداف اخرى .
صور من المباراة
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