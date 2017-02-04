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رياضة وشباب رياضة محلية هـ. بيت شان يفوز على مكابي دالية الكرمل بثلاثة اهداف نظيفة

رياضة وشباب

هـ. بيت شان يفوز على مكابي دالية الكرمل 3-0
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هـ. بيت شان يفوز على مكابي دالية الكرمل بثلاثة اهداف نظيفة

سجل ليرون اليميلخ الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة التسعين معلنا النتيجة النهائية 3-0

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من: سليمان حلبي- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-04 17:29:40 A A

فوز خارجي كبير حققه فريق هبوعيل بيت شان على فريق مكابي دالية الكرمل بثلاثة اهداف نظيفة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب. حيث ضغط فريق بيت شان منذ بداية المباراة على مرمى مكابي دالية الكرمل، وفي الدقيقة 40 اثمر الضغط عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب ليرون اليميلخ.


صور من المباراة

هذا، ولم تمر سوى دقيقتين ليرسل اللاعب شالوم عقيڤا الكرة إلى الشباك مرة أخرة معلنا النتيجة 2-0. ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقائق 57 و 59 ابعد حكم المباراة لاعبين من بيت شان، وهما اللاعب الداد فشفة واللاعب دان كوهين، ليبقى الفريق بتسعة لاعبين.

ومن جهتهن هاجم فريق مكابي دالية الكرمل من أجل تغيير النتيجة لكن الهدف سقط في الجهة الاخرى حين سجل ليرون اليميلخ الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة التسعين معلنا النتيجة النهائية 3-0. 

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