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رياضة وشباب رياضة محلية فوز دراماتيكي للأخوة عرابة على م. نحف بهدف قاتل في الدقيقة 96

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة فوز دراماتيكي للأخوة عرابة على م. نحف 1-0
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فوز دراماتيكي للأخوة عرابة على م. نحف بهدف قاتل في الدقيقة 96

ضربة جزاء لصالح الاخوة عرابة من بعد 11 متر تمّ تسديدها في الوقت بدل الضائع (دقيقة 96) من قبل اللاعب عيسى نصار

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-04 17:29:40 A A

حقق فريق الاخوة عرابة فوزًا خارجيًا دراماتيكيًا على مكابي نحف بهدف مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات دوري الدرجة - المنطقة الشمالية "أ". وقد أُحرز هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 96.


صور من المباراة

هذا، وجاءت المباراة ضعيفة من الفريقين في الشوطين الأول والثاني، وفي الدقائق الأخيرة فقط من عمر المباراة إستفاق لاعبو الفريقين ليتحرك اللعب حيث أتيحت فرص عديدة للتسجيل الا أنها لم تترجم لأهداف، إلا من خلال ضربة جزاء لصالح الاخوة عرابة من بعد 11 متر تمّ تسديدها في الوقت بدل الضائع (دقيقة 96) من قبل اللاعب عيسى نصار البديل ليهدي الفوز لفريقه ويحصد نقاط المباراة الثلاث.

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