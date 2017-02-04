تشيلسي يضرب آرسنال بالثلاثة ويبتعد في صدارة البريمرليج

رفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة والخميسن في المركز الأول في الترتيب العام لبطولة لدوري الإنجليزي الممتاز ، في حين تجمد رصيد آرسنال عند النقطة السابعة والأربعين في المركز الثالث مؤقت

حقق تشيلسي فوزاً كبيراً ومستحقاً على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت بعد ظهر اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج.



صور من المباراة

وافتتح فريق البلوز باب التسجيل في الشوط الأول عن طريق المدافع ماركوس الونسو في الدقيقة الثالثة عشر بضربة رأسية ، وهو الهدف الرابع للاعب الإسباني مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وسجل تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والخمسين عن طريق إدين هازارد بطريقة رائعة جداً ، فيما تمكن سيسك فابريجاس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثمانين إثر خطأ من الحارس بيتر تيشيك.ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة والخميسن في المركز الأول في الترتيب العام لبطولة لدوري الإنجليزي الممتاز ، في حين تجمد رصيد آرسنال عند النقطة السابعة والأربعين في المركز الثالث مؤقتاً.