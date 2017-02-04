إبداعات طلابية في أسبوع اللُّغة الإنجليزِيَّة في إعدادية الحديقة يافة النَّاصِرَة

الطُلَّاب قد أبدَعوا في كُل نشاطاتِهِم فَبَرَزَت قُدُراتِهِم الأمر الَّذي أبهَرَ المُعَلِّمينَ وَلاقى استِحسانَهُم لِما قدَّموه مِن فعالِيَّات وَعُروض

عمّمت المدرَسة الإعدادِيَّة الحديقة يافة النَّاصِرَة بيانًا جاء فيه:"إنَّ اللُّغَة الإنجليزِيَّة لُغَة عالَمِيَّة وَالأوسَع انتِشارًا في العالَم، إنها لُغَة العَصر الحَديث، لُغَة العُلوم والتِكنولوجيا وَالبَحث العِلمي وَلُغَة الكمبيوتر، وَنَظَرًا لِأهمِّية هذِهِ اللُّغَة، بِأجواء بهيجة ويوم حافِل بِالإبداعات وَضِمن الفعالِيَّات التعليمِيَّة اختَتَمَت المدرَسة الإعدادِيَّة الحديقة يافة النَّاصِرَة أُسبوع اللُّغَة الإنجليزِيَّة الَّذي كانَ نِتاجًا لِلِعَمَل الدَؤوب وَالتَمرينات المُكَثَّفة الَّتي خُّطِطَت وَنُفَّذَت بِعِناية فائِقة الَّتي قامَت بِتَحضيرِها مُعَلَّمات اللُّغَة الإنجليزِيَّة: المُعَلَّمة نِسرين أبو تُرك والمُعَلَّمة مُنى عليمي".



خلال الفعاليات

وزاد البيان:"تَخَلَّلَ هذا اليوم برنامِج مُنَظَّم بِصورَة عَمَلَّيَة وَهادِفَة بِاشتِراك الطُلَّاب بِفعالِيَّات عَديدَة وَشَيَّقة وَمَحَطَّات تَعليمِيَّة ترفيهِيَّة الَّتي لاقت استحسان تفاعُل الطُلَّاب وَالَّتي تهدِف إلى تبسيط اللُّغَة الإنجليزِيَّة لِلِطُلَّاب مِن خِلال الألعاب والفعالِيَّات المُتَنَوَّعَة وَدَعم الثروَة اللُّغَوِيَّة لَدى الطُلَّاب وَتَرغيبَهُم بِاللُّغة الإنجليزِيَّة وَتذويتَها بِطُرُق شَيِّقَة وَمُمتِعَة. وكما وقامَ طُلَّاب الصُفوف السَّابِعَة بِتَمثيل وأداء أدوار مُختَلِفَة بِاللُّغَة الإنجليزِيَّة مِنها: تمثيل إجراء مُقابَلات مع مشاهير، لُعبَة مَن سَيَربح المليون وَتمثيل مقاطِع هادِفَة وأداء عُروض وَأغاني وَمواهِب مُتَنَوِّعة بِاللُّغة الإنجليزِيَّة بِأُسلوب رائِع وَمُمتِع الَّتي أبدَعَ وَتَألَّق بِها الطُلَّاب بِتَدريب وَمُرافَقَة المُرَبِّيَة سُهير سروجي".



وأضاف البيان:"وإزدادَ الإبداع رونَقًا بِمُشارَكَة طُلَّاب الصُفوف الثَّامِنَة الَّذينَ قاموا بِعرَض شرائِح مُمَيَّزة جِدًا لِنَقد وَمُراجَعَة أفلام ((Movie Reviews وَلِأفلام أجنَبِيَّة قاموا بِمُشاهَدَتِها، وَمِمَّا زادَ البهجَة والاستِمتَاع في نُفوس الطُلَّاب عرض تمثيلي هادِف لِمَسرَحِيَّة(Be Your Self) مِن قِبَل طالِبات الصَّف التَّاسِع (د). وَمِن الجدير ذِكرِه أنَّ الطُلَّاب قد أبدَعوا في كُل نشاطاتِهِم فَبَرَزَت قُدُراتِهِم الأمر الَّذي أبهَرَ المُعَلِّمينَ وَلاقى استِحسانَهُم لِما قدَّموه مِن فعالِيَّات وَعُروض".



واختتم البيان:"مُدير المدرَسة المُرَبَّي مشهور عبَّاس قال: "إنَّ هذِهِ الفعالِيَّة هِيَ سِلسِلَة لِنشاطات مُستَمِرَّة في المدرَسة، أشكُر مُعَلِّمات اللُّغَة الإنجليزِيَّة وَبِالأخص مُرَكِّزَة الموضوع المُعَلِّمة نِسرين أبو تُرك وَالمُعَلِّمة سُهير سروجي وَالمُعَلِّمة مُنى عليمي على التحضير لِهذا البرنامِج الرائِع وَالتعاوُن بينَهُم وَعَلى جُهودِهِم المُبارَكة وَعَمَلِهِم المُتَواصِل لِما بَذَلوه في سبيل مُساعَدة وإرشاد الطُلَّاب لِتقديم العُروض وَالفَقَرات على أكمل وَجه وكُل مَن ساهَمَ في إنجاح هذا اليوم وَحَث الطُلَّاب المُشارِكين على الاستِمرار في النجاحِ والتألُّق"، إلى هنا البيان.

