رسالة مؤثرة من الإعلامية لجين عمران لشقيقها باسل
لجين عمران عبّرت عن حبّها لشقيقها وكتبت له رسالة مؤثرة
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نشرت الاعلامية لجين عمران عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام صورة جمعتها بشقيقها باسل، وعبّرت من خلالها عن حبّها لشقيقها وكتبت له رسالة مؤثرة.
لجين وشقيقها
فجاء في رسالتها: "يا خوي إذا ضاق فيني الوقت و خان فيني البشر .. أنت العضيد اللي أشد فيه الظهر، أروع قدر في دنيتي أنك أخوي الله لا يحرمني منك حبيبي".
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