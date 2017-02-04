ترامب يتحدى القضاء الأمريكي بعد تعليق مرسوم الهجرة: قرار سخيف وسألغيه

المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر انتقد قرار القاضي الاتحادي، وقال: إن "وزارة العدل ستعمل على إعادة العمل بقرار ترامب في أسرع وقت ممكن"

في خطوة يمكن اعتبارها تحديًا للقضاء الأمريكي، أكّد الرئيس الجديد دونالد ترامب ، السبت 4 فبراير/شباط، أنّ "قرار القاضي الفيدرالي في مدينة "سياتل"، والذي صدر الجمعة، ويقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس بمنع مواطنين من7 دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، هو أمرٌ سخيف"، موضحًا أنّ "القرار سيلغى".



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يشار إلى أنّ القرار المذكور يعتبر الأول من نوعه الذي يصدر عن قاض فيدرالي، والذي يعد ضربة للإجراءات التي أعلنها الرئيس الأمريكي بخصوص الهجرة. وجعل القاضي جيمس روبارت، الذي اتخذ القرار، حكمه يسرى على الفور، وفي جميع أراضي الولايات المتحدة.

وعقب صدور القرار القضائي، قال مسؤول في شركة طيران أمريكية: إن "إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنه بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي لترامب بركوب الطائرات في كل أنحاء البلاد".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر انتقد قرار القاضي الاتحادي، وقال: إن "وزارة العدل ستعمل على إعادة العمل بقرار ترامب في أسرع وقت ممكن". وأضاف المتحدث: "قرار الرئيس يهدف إلى حماية بلادنا ولديه صلاحية دستورية"، على حدّ تعبيره.