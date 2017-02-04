رايان رينولدز يحلّ ضيفًا على جامعة هارفارد..صور
يعتبر النجم العالمي أحد ألمع نجوم الشاشة والأكثر شهرة في هوليوود منذ فترة
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شارك الممثل رايان رينولدز في حفل خاص اقامته جامعة هارفارد في كامبريدج - ماساشوستس، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمّ تكريم رينولز بلقب "رجل العام" أو Hasty Pudding Theatricals Man of the Year من قبل كلية الفنون. ويعتبر النجم العالمي أحد ألمع نجوم الشاشة والأكثر شهرة في هوليوود منذ فترة، وقدّم أدوارًا عديدة برز فيها وحقق نجاحًا واسعًا.
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