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فنانين فن عالمي إطلاق فيلم Fifty Shades Darker في لوس انجلس..صور

فنانين

إطلاق فيلم Fifty Shades Darker..صور
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إطلاق فيلم Fifty Shades Darker في لوس انجلس..صور

وصلت النجمة البريطانية داكوتا جونسون، بطلة الفيلم، إلى السجادة الحمراء وتألقت بإطلالة وردية ناعمة وقد رافقها النجم جيمي دورنان 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-05 13:53:56 A A

بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلم Fifty Shades Of Grey، قرر منتجو وأبطال الفيلم إطلاق الجزء الثاني منه والذي حمل عنوان Fifty Shades Darker، حيث تمّ الإحتفال بالعرض الأول للفيلم في إحدى دور العرض الضخمة بلوس أنجلوس بحضور طاقم وأبطال الفيلم.


بطلا الفيلم داكوتا جونسون وجيمي دورنان  

ووصلت النجمة البريطانية داكوتا جونسون، بطلة الفيلم، إلى السجادة الحمراء وتألقت بإطلالة وردية ناعمة وقد رافقها النجم جيمي دورنان والذي يلعب بطولة الفيلم أمامها، حيث يجسد من خلال الأحداث شخصية رجل الأعمال «كريستيان جراي».

يذكر أخيرًا أنّ عددًا كبيرًا من نجوم هوليود حرصوا على الحضور لتهنئتها طرح الفيلم بدور العرض، حيث كانت من بينهم النجمة ريتا اورا، كيم باسينجر، نوح سايروس، بيلا هيثكوت، ماريا جاي، وغيرهم. 

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