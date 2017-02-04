Toyota Concept-i.. ذاتية القيادة ولا تقاوم
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عرضت تويوتا طراز i الجديد، لسيارتها الإختبارية الذكية وذلك في معرض لاس فيغاس الأمريكي للسيارات. وتأتي السيارة بنظام القيادة الذاتية وأيضًا بنظام ذكاء إصطناعي جديد. ويقوم النظام الجديد بالتواصل مع السائق وسائقي المركبات الأخرى على الطريق لتحذيرهم عند قرب حدوث أي إصطدامات، وسيعطي تحذيرات عند التوقف المفاجئ للسيارة أو عند حدوث إصطدام آخر على مسافة قريبة، وسيستخدم النظام الجديد التواصل بين السيارات عبر البيانات بإستخدام أضواء السيارة وشاشة خلفة تعطي بعض الرسائل عند وقوع أمور خارج السيطرة.
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