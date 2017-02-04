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سيارات جديد السيارات Toyota Concept-i.. ذاتية القيادة ولا تقاوم

سيارات

Toyota Concept-i.. ذاتية القيادة ولا تقاوم
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Toyota Concept-i.. ذاتية القيادة ولا تقاوم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-04 14:16:49 A A

عرضت تويوتا طراز i الجديد، لسيارتها الإختبارية الذكية وذلك في معرض لاس فيغاس الأمريكي للسيارات. وتأتي السيارة بنظام القيادة الذاتية وأيضًا بنظام ذكاء إصطناعي جديد. ويقوم النظام الجديد بالتواصل مع السائق وسائقي المركبات الأخرى على الطريق لتحذيرهم عند قرب حدوث أي إصطدامات، وسيعطي تحذيرات عند التوقف المفاجئ للسيارة أو عند حدوث إصطدام آخر على مسافة قريبة، وسيستخدم النظام الجديد التواصل بين السيارات عبر البيانات بإستخدام أضواء السيارة وشاشة خلفة تعطي بعض الرسائل عند وقوع أمور خارج السيطرة.

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