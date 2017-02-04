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أخبار عربية وعالمية مرسيدس تختار مصنع زيندلفينغن لإنتاج EQ الكهربائية 2019

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ترقّبوا مرسيدس EQ الكهربائية في 2019
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مرسيدس تختار مصنع زيندلفينغن لإنتاج EQ الكهربائية 2019

مرسيدس قررت إنتاج أسطول سياراتها الكهربائية الجديدة من الفئة الجديدة EQ في مصنع سياراتها في قرية زيندلفينغن الألمانية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-05 07:29:14 A A

أكدت شركة مرسيدس الألمانية أنها قررت إنتاج أسطول سياراتها الكهربائية الجديدة من الفئة الجديدة EQ في مصنع سياراتها في قرية زيندلفينغن الألمانية، على أن يشمل الإنتاج شتى انواع فئات السيارة، المرتقب أن تكون جاهزة سنة 2019.


السيارة المرتقبة

وسيحتوي الأسطول على 10 سيارات قبل حلول العام 2025 وستشمل سيارات سمارت الصغيرة وحتى سيارات SUV الكبيرة. ويذكر أنّ مصنع قرية زيندلفينغن الألمانية التابع لمرسيدس يحتوي على 25 ألف موظف وكان سابقاً مسؤولاً عن تجميع سيارات E-Class و S-Class في ألمانيا.


صورة من المصنع الذي سيتولى تصنيعها

 

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