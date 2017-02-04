صور- يحدث في اسبانيا: فارس وحصانه داخل النار

يوم سانت أنتوني الذي يعتبرونه القديس شفيع الحيوانات

يحتفل الاسبانيون في كل عام باحتفال ديني سنوي عشية يوم سانت أنتوني، وهو الذي يعتبرونه القديس شفيع الحيوانات، في بلدة سان بارتولوميو دي بايناريس.



خلال الاحتفال

وخلال الاحتفال يمتطي الفارس حصانه ويدخل داخل السنة عالية من اللهب والنيران، حيث يؤامنون بأنّ هذا الأمر سيجعل سانت أنتوني يشفع لهم. تابعوا الصّور!