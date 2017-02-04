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فنانين فن عربي الذهبية نوال الزغبي تتصدّر بجديدها الخليجي تولّع

فنانين

نوال الزغبي تتصدر بجديدها الخليجي تولّع
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الذهبية نوال الزغبي تتصدّر بجديدها الخليجي تولّع

من المقرر أن تقوم الزغبي بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو الكليب خلال هذا الشهر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-05 18:42:01 A A

تعيش النجمة الذهبية نوال الزغبي حالة من السعادة بعد النجاح الكبير الذي تحققه أغنيتها الجديدة "تولّع"، حيث تمكنت من أن تكون الأكثر إستماعًا وتحميلًا عبر تطبيق أنغامي وذلك بعد أسبوع واحد على إصدارها. هذا وبدأت الإذاعات اللبنانية والعربية بث الأغنية خلال هذا الأسبوع ايضًا.

هذا، ومن المقرر أن تقوم الزغبي بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو الكليب خلال هذا الشهر مع المخرج جو بو عيد ومن إنتاجها الخاص. كما طرحت الاغنية على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عدنان الامير، الحان بسام مهدي وتوزيع عمر الصباغ.

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