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فنانين فن عربي الفنّان السوري أيمن زيدان ينفي شائعة وفاته: للمرة الألف أنا بخير!

فنانين

الفنّان السوري أيمن زيدان ينفي شائعة وفاته
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الفنّان السوري أيمن زيدان ينفي شائعة وفاته: للمرة الألف أنا بخير!

بعض المواقع تحدثت عن وفاة زيدان، من دون التأكد من صحة الخبر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 15:11:44 A A

أكّد الفنان السوري القدير أيمن زيدان أنّه بصحة جيدة ونفى الشائعات التي تحدث عن وفاته، حيث كتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اقسم بالله لم امت ...للمرة الالف انا بخير".


أيمن زيدان

يشار إلى أنّ بعض المواقع تحدثت عن وفاة زيدان، من دون التأكد من صحة الخبر، علمًا أنّ هذه ليست المرة الاولى التي تُطلق شائعة كهذه بحقه، بل هو أمر شبه مكرر بشكل عام إذ طالت أخيراً الفنان السوري صباح فخري أيضاً.

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