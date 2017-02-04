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أخبار شريط الاخبار حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت

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حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت

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نشر: 2017-02-04 12:26:21 A A
أفاد المركّز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر بأنّه: "تصاعد دخان كثيف من نفق محطة الكرمليت في شارع هنفئيم، هذا وهرعت 8 طواقم من حيفا الى المكان لتفحص مصدر الدخان الكثيف وفيما إذا تواجد ركاب في المحطات القادمة باتجاه منطقة الهدار، هذا ويشار إلى أنّ عملية الكشف عن مصدر الدخان تعتبر معقّدة وطواقم الاطفاء والانقاذ تعمل داخل نفق الكرمليت بهدف الوصول إلى المصدر" إلى هنا نصّ البيان.
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