سلطة الكسكس مع القريدس بالجرّة..صحتين

المقادير

1/4 كيلو قريديس مقشر ومنظف

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل

2 ملعقة زيت زيتون

1 كوب كسكس

1 كوب ماء مغلي

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب فلفل أحمر مقطع مكعبات صغيرة

1/4 كوب فلفل أصفر مقطع مكعبات صغيرة

1/2 كوب كوسا إفرنجية مشوية، مقطعة مكعبات

5 ملعقة كبيرة أوراق النعناع مفرومة

1/2 كوب بندورة كرزية مشكلّة، مقطعة بالنصف

1/4 كوب فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات صغيرة

1/4 كوب بقدونس مفروم





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- يتبل القريديس بالثوم والملح والفلفل وزيت الزيتون. ويقلى في مقلاة لـ5 دقائق.

2- في نفس القدر، يحمص الكسكس حتى يصبح ذهبياً.

3- يضاف الماء المغلي للكسكس. يترك ليطهى لـ5 دقائق، ثم نحركه بشوكة.

4- في وعاء صغير، يخلط عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل معاً.

5- يصب خليط التتبيلة بقاعدة مرطبان ثم يضاف بالترتيب الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والكوسة الإفرنجية المشوية والقريديس والكسكس والنعناع والبندورة الكرزية والفلفل الأخضر والكسكس والبقدونس.