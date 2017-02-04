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مطبخ سلطات سلطة الكسكس مع القريدس بالجرّة..صحتين

مطبخ

سلطة الكسكس مع القريدس بالجرّة..صحتين
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سلطة الكسكس مع القريدس بالجرّة..صحتين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-06 07:41:31 A A

المقادير
1/4 كيلو قريديس مقشر ومنظف
2 فص ثوم مفروم
ملح وفلفل
2 ملعقة زيت زيتون
1 كوب كسكس
1 كوب ماء مغلي
4 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
1/4 كوب فلفل أحمر مقطع مكعبات صغيرة
1/4 كوب فلفل أصفر مقطع مكعبات صغيرة
1/2 كوب كوسا إفرنجية مشوية، مقطعة مكعبات
5 ملعقة كبيرة أوراق النعناع مفرومة
1/2 كوب بندورة كرزية مشكلّة، مقطعة بالنصف
1/4 كوب فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات صغيرة
1/4 كوب بقدونس مفروم


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- يتبل القريديس بالثوم والملح والفلفل وزيت الزيتون. ويقلى في مقلاة لـ5 دقائق.
2- في نفس القدر، يحمص الكسكس حتى يصبح ذهبياً.
3- يضاف الماء المغلي للكسكس. يترك ليطهى لـ5 دقائق، ثم نحركه بشوكة.
4- في وعاء صغير، يخلط عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل معاً.
5- يصب خليط التتبيلة بقاعدة مرطبان ثم يضاف بالترتيب الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والكوسة الإفرنجية المشوية والقريديس والكسكس والنعناع والبندورة الكرزية والفلفل الأخضر والكسكس والبقدونس.

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