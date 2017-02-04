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أخبار محليات باقة الغربية: إعتقال مشتبهين بإطلاق رصاص في المدينة

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باقة الغربية: إعتقال مشتبهين بإطلاق رصاص
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باقة الغربية: إعتقال مشتبهين بإطلاق رصاص في المدينة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

من المقرر تقديم طلب لتمديد إعتقالهما، مساء اليوم السبت، في محكمة الصلح في حيفا على ذمة التحقيقات الجارية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 12:13:56 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، إنّ: "الشرطة  تواصل التحقيق في ملف اعتقال شابين من باقة الغربية ، وهما في اواسط العشرينات من العمر، بشبهة إطلاق نار في حي البدو في باقة الغربية، يوم امس الجمعة، ومن ثم فرّا هاربين بسيارتهما. حيث تمكن أفراد دورية الشرطة من ادراكهما واعتقالهما. ومن المقرر تقديم طلب لتمديد إعتقالهما، مساء اليوم السبت، في محكمة الصلح في حيفا على ذمة التحقيقات الجارية"، إلى هنا البيان. 

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