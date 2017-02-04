الأفغانيات يمارسن الفنون القتالية.. صور

في خطوة ملفتة لكسر حلقة التمييز ضدهن، قامت مجموعة من الفتيات والنساء الأفغانيات بإجراء دورات تدريب خاصّة للفنون القتاليةن وتحديدًا لحركات الووشو أحد فنون الكونغ فو القتالية الصينية القديمة. حيث أقيمت التدريبات على قمة جبل جليدي غربي العاصمة الأفغانية كابول.





وبحسب الشابة الأفغانية سيما عظيمي والبالغة من العمر 20 عامًا، والتي تقود جلسة التدريب، فقد أشارت إلى أنّ "الووشو يعلّم الدفاع عن النفس لكنه بنفس القدر من الأهمية فعّال جدا للبدن والروح"، كما قالت.