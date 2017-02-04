اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف الأفغانيات يمارسن الفنون القتالية.. صور

كوكتيل

الأفغانيات يمارسن الفنون القتالية.. صور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الأفغانيات يمارسن الفنون القتالية.. صور

 

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-05 07:54:51 A A

في خطوة ملفتة لكسر حلقة التمييز ضدهن، قامت مجموعة من الفتيات والنساء الأفغانيات بإجراء دورات تدريب خاصّة للفنون القتاليةن وتحديدًا لحركات الووشو أحد فنون الكونغ فو القتالية الصينية القديمة. حيث أقيمت التدريبات على قمة جبل جليدي غربي العاصمة الأفغانية كابول.



وبحسب الشابة الأفغانية سيما عظيمي والبالغة من العمر 20 عامًا، والتي تقود جلسة التدريب، فقد أشارت إلى أنّ "الووشو يعلّم الدفاع عن النفس لكنه بنفس القدر من الأهمية فعّال جدا للبدن والروح"، كما قالت.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز مكابي يافة الناصرة على رموت منشيه | [216 قراءة]
2 اتحاد ابناء سخنين يحقق فوزًا هامًا على هبوعيل حيفا | [189 قراءة]
3 حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت | [187 قراءة]
4 إطلالة نانسي عجرم بتوقيع إيلي صعب | [184 قراءة]
5 وجوه وملامح (31)/ بقلم: محمود ياسين | [173 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب