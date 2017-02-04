اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف اليابان تستخدم أغرب أنواع العلاجات في العالم..صور

كوكتيل

اليابان تستخدم أغرب أنواع العلاجات في العالم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اليابان تستخدم أغرب أنواع العلاجات في العالم..صور

 تتمثل الطريقة العلاجية في لف الجسم من الرأس وحتى أصابع القدم في قماش أبيض ثم تقليب الشخص من جانب إلى آخر مثلما تفعل الأمهات مع أطفالهن الرضع

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-04 17:30:25 A A

الأوتوناماكي- Otonamaki، هو علاج يابني جديد ومبتكر، يمكن ان ترجمه للعربية حرفيًا ليصبح "لف الكبار". وهو طريقة علاجية جديدة تحاكي طريقة لف الأطفال عند الولادة، ويقول مروّجوه إنّه قد يساعد النساء على التغلب على آلام الكتفين والفخذين عقب الولادة.


خلال جلسة أوتوناماكي جماعية في اليابان

تتمثل الطريقة العلاجية في لف الجسم من الرأس وحتى أصابع القدم في قماش أبيض ثم تقليب الشخص من جانب إلى آخر مثلما تفعل الأمهات مع أطفالهن الرضع.

يذكر أنّ أوتوناماكي لا تحظى بتأييد الجميع، فقد شكك المعالج اليدوي شيرو أوبا في فوائدها العلاجية ونصح الأمهات اللائي يعانين من آلام في الظهر باستشارة الطبيب. وقال "يوجد العديد من الحالات لأشخاص مصابين بـ الربو قد يجدون أن من الأسهل التنفس في هذا الوضع لكن بمجرد فك القماش يعود الأمر إلى ما كان عليه، وبخلاف هذا لا يمكنني تصور كيف يستفيد الناس من هذا حتى وإن كان شكلا من أشكال التدليك أو الرياضة"، على حدّ تعبيره.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مكابي أم الفحم يفوز على هبوعيل أبناء زلفة 2-1 | [300 قراءة]
2 هبوعيل اكسال يتعرض الى خسارة أمام طبريا | [207 قراءة]
3 تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية | [205 قراءة]
4 النّاصرة: تسليم وسيم أشقر رئيسًا لسرية كشافة للاتين | [202 قراءة]
5 ديرحنا: إصابة شاب بعد تعرّضه للطعن خلال شجار | [193 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 إصابة شابة بجراح متوسطة في حادث في عرعرة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب