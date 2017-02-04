اليابان تستخدم أغرب أنواع العلاجات في العالم..صور

تتمثل الطريقة العلاجية في لف الجسم من الرأس وحتى أصابع القدم في قماش أبيض ثم تقليب الشخص من جانب إلى آخر مثلما تفعل الأمهات مع أطفالهن الرضع

الأوتوناماكي- Otonamaki، هو علاج يابني جديد ومبتكر، يمكن ان ترجمه للعربية حرفيًا ليصبح "لف الكبار". وهو طريقة علاجية جديدة تحاكي طريقة لف الأطفال عند الولادة، ويقول مروّجوه إنّه قد يساعد النساء على التغلب على آلام الكتفين والفخذين عقب الولادة.





خلال جلسة أوتوناماكي جماعية في اليابان

تتمثل الطريقة العلاجية في لف الجسم من الرأس وحتى أصابع القدم في قماش أبيض ثم تقليب الشخص من جانب إلى آخر مثلما تفعل الأمهات مع أطفالهن الرضع.



يذكر أنّ أوتوناماكي لا تحظى بتأييد الجميع، فقد شكك المعالج اليدوي شيرو أوبا في فوائدها العلاجية ونصح الأمهات اللائي يعانين من آلام في الظهر باستشارة الطبيب. وقال "يوجد العديد من الحالات لأشخاص مصابين بـ الربو قد يجدون أن من الأسهل التنفس في هذا الوضع لكن بمجرد فك القماش يعود الأمر إلى ما كان عليه، وبخلاف هذا لا يمكنني تصور كيف يستفيد الناس من هذا حتى وإن كان شكلا من أشكال التدليك أو الرياضة"، على حدّ تعبيره.