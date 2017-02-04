جبهة مصمص تدعو المجلس المحلي الى جلسة طارئة: معًا لمنع شبح الهدم

جبهة مصمص الديمقراطية:

حكومة نتنياهو – أردان وبينت- ليبرمان أعلنت الحرب على الجماهير العربية قبل ومنذ أن صرح رئيس الحكومة نتنياهو خلال جريمة الهدم في قلنسوة بما معناه

أصدرت جبهة مصمص الديمقراطية بيانًا وزعته على وسائل الاعلام دعت فيه المجلس المحلي طلعة عارة إلى عقد جلسة طارئة لبحث خطر ال هدم الذي يتهدد بيت مواطن من قرية مشيرفة المجاورة.



من التظاهرة ضد هدم البيوت



واليكم البيان كما وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "لنتحرك معًا لمنع شبح الهدم في بلدة مشيرفة المجاورة، أهالي طلعة عارة الكرام: إن حكومة نتنياهو – أردان وبينت- ليبرمان أعلنت الحرب على الجماهير العربية قبل ومنذ أن صرح رئيس الحكومة نتنياهو خلال جريمة الهدم في قلنسوة بما معناه ( أن قواتنا تعمل على هدم 11 بيتًا في قلنسوة )، وبعد قلنسوة جاءت جريمة قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب".



وأضاف البيان: "وعبر وسائل الاعلام المرئية رأينا ورأى العالم بأم عينه التعامل بيد من حرير مع المستوطنين في مستوطنة عمونه، بينما في أم الحيران فكان القتل والضرب والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع نصيب من حاول التصدي لجريمة الهدم ، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تكيل بمكيالين يجب أن تسقط وتذهب الى غير رجعة".



وتابع البيان: "أصبح واضحًا للجميع أن حكومة اليمين برئاسة نتنياهو تستهدف الآلاف من البيوت العربية تحت ذريعة "بناء غير مرخص" وكأننا هواة مخالفة قانون !!! ومؤخرًا تلقى مواطن من بلدة مشيرفة في طلعة عارة إنذارًا لهدم بيته، وأمام هذا الخطر الداهم يتوجب علينا التكاتف كما يتطلب من مجلسنا المحلي رئيسًا وأعضاء عقد اجتماع طارئ في بناية المجلس المحلي مع حضور شعبي واسع بالاضافة الى حضور ممثلين من القائمة المشتركة ولجنة المتابعة للجماهير العربية ولجنة السلطات المحلية العربية بهدف اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية نتفق عليها لتجميد أمر الهدم والعمل على تشكيل لجان شعبية في قرانا أو هيكلتها من جديد".



واختتم البيان: "لا ... لسياسية هدم البيوت العربية، نعم ...لاقرار الخرائط الهيكلية لقرانا، نعم ... لتوسيع نفوذ قرى طلعة عارة

نعم ..... لربط أكثر من 700 بيت في قرى طلعة عارة بالتيار الكهربائي. وحدتنا وتكاتفنا هي صمام الأمان لنيل حقوقنا ولمنع جريمة الهدم القادمة" إلى هنا نصّ البيان.