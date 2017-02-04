تامر حسني يحيي حفلا في الريتز كارلتون..بالصور

امتلأت قاعة الحفل بالجماهير حتى قبل صعود تامر المسرح، ومع الدقائق الأولى لصعوده، وقف الجميع بالقرب من المسرح من أجل التقاط الصور التذكارية له

أحيا النجم المصري تامر حسني، حفلاً غنائياً ضخماً وناجحاً، في فندق نايل ريتز، بحضور أعداد هائلة من جمهوره، رغم ارتفاع سعر بطاقات الحفل. وفور وصول نجم الجيل إلى مقر الحفل، التف حوله الكثيرون من الجمهور الذي ملأ جميع أرجاء الفندق، وطلب البعض من تامر التقاط الصور السيلفي، فلبى جميع طلبات محبيه بتواضع شديد ودماثة أخلاق معروفة عنه.



تامر حسني



امتلأت قاعة الحفل بالجماهير حتى قبل صعود تامر المسرح، ومع الدقائق الأولى لصعوده، وقف الجميع بالقرب من المسرح من أجل التقاط الصور التذكارية له، وأشعل تامر الحفل بباقة من أشهر أغنياته مثل (يا بنت الأية)، (هي دي)، (ومايحرمنيش منك)، و(أنا ولا عارف)، (قرب حبيبي)، (يا أنا يا مافيش)، (يا مالي عيني)، (الحارس الله)، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.