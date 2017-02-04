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فنانين فن عربي أصالة تسحر قلوب محبيها في هلا فبراير الكويت..صور

فنانين

أصالة تسحر قلوب محبيها في هلا فبراير
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أصالة تسحر قلوب محبيها في هلا فبراير الكويت..صور

اختارت أصالة أن تطل بقفطان من تصميم نيكولاس جبران أبهر الجميع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-05 18:42:01 A A

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلها في الكويت ضمن مهرجان هلا فبقراير والذي يقام في كل عام على مدار شهر شباط كاملا، وتألّق أصالة بتقديم أغانيها الجديدة من ألبومها الأخير بالإضافة إلى الأغاني القديمة التي علقت في أذهان محبيها على مدار سنوات طويلة، وأطلت على جمهورها في الكويت بإطلالة أقل ما يمكن القول عنها بأنها رائعة، حيث اختارت أن تطل بقفطان من تصميم نيكولاس جبران أبهر الجميع.


أصالة
 

وكانت قد نشرت ابنتها شام بعض الصّور لوالدتها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام، عبّرت من خلالها عن مدى فخرها بوالدتها وأثنت على جمالها من الداخل والخارج.

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