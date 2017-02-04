إطلالة ساحرة لنانسي عجرم بتوقيع إيلي صعب

أشار محبو عجرم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنّ هذه الإطلالة كانت ردًّا من نانسي عجرم لجميع المنتقدين على إطلالاتها

تألقت الفنانة نانسي عجرم بفستان قصير من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في حلقة أمس الجمعة من اراب ايدول، والذي جمع بين اللونين الأبيض والأسود، لتكون هذه من أجمل إطلالاتها لهذا الموسم.



نانسي عجرم

وأشار محبو عجرم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنّ هذه الإطلالة كانت ردًّا من نانسي عجرم لجميع المنتقدين على إطلالاتها في برنامج المواهب لهذا العام، والذي يقولون بأنّ إطلالات نانسي ليست بالمستوى المطلوب.