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مجتمع قصة من الحياة شابة: والدي يعامل والدتي بقسوة.. ولكني لا أريد أن ينفصلا

مجتمع

شابة: والدي يعامل والدتي بقسوة
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شابة: والدي يعامل والدتي بقسوة.. ولكني لا أريد أن ينفصلا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-02-06 07:44:58 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

 مرحبا أعزائي زوار موقع العرب لدي مشكلة أريد أن أعرضها عليكم علّكم تساعدوني في إيجاد حل لها سريعًا، والدي يعامل والدتي بطريقة قاسية جدًّا وأنا بين نار الاثنين ، لا أريد أن يبقى والدي يعامل والدتي بهذه الطريقة ولكني لا أريدهما أن ينفصلا عن بعضهما ! ماذا أفعل؟


صورة توضيحية

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