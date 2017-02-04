شابة: والدي يعامل والدتي بقسوة.. ولكني لا أريد أن ينفصلا

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مرحبا أعزائي زوار موقع العرب لدي مشكلة أريد أن أعرضها عليكم علّكم تساعدوني في إيجاد حل لها سريعًا، والدي يعامل والدتي بطريقة قاسية جدًّا وأنا بين نار الاثنين ، لا أريد أن يبقى والدي يعامل والدتي بهذه الطريقة ولكني لا أريدهما أن ينفصلا عن بعضهما ! ماذا أفعل؟



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