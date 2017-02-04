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جامعات / مدارس اخبار المدارس أم الفحم: يوم دراسي لمعلمي التربيّة الاسلاميّة في المدرسة الأهليّة

جامعات / مدارس

وادي عارة أم الفحم: يوم دراسي لمعلمي التربيّة الاسلاميّة
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أم الفحم: يوم دراسي لمعلمي التربيّة الاسلاميّة في المدرسة الأهليّة

تمّ التطرّق الى أهميّة هذه الابحاث كونها تمنح الطالب نسبة 30 بالمائة من العلامة النهائية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 10:20:54 A A

وصل بيان صحفي صادر عن المدرسة الأهليّة عتيد في أم الفحم ، جاء فيه: "إستقبلت المدرسة الأهليّة عتيد في أم الفحم طاقم معلمي موضوع التربيّة الاسلاميّة في منطقة حيفا، ليوم دراسي تمحور حول امتحانات الوزارة الشتوية (البجروت) في موضوع التربيّة الاسلاميّة".


صور خلال اليوم الدراسي

وتابع البيان: "حيث كان في استضافة الحضور كل من مدير المدرسة د. سمير محاميد، ومركز موضوع التربية الاسلاميّة في المدرسة الاستاذ الشيخ لطفي عبد الرحمن محاجنة، والذي القى كلمة ترحيبيّة شكر من خلالها الحضور على تلبيّة دعوة اليوم الدراسي. وقد شارك في هذا اليوم فضيلة الشيخ العلامة محمود عمري المرشد القطري لموضوع التربية الاسلامية في المدارس العربيّة، المرشدة المازة عثامنة والدكتور سفيان كبها. حيث استعرض وناقش الشيخ محمود عمري بدوره موضوع الابحاث الداخلية ومنهجيّة البحث في موضوع التربيّة الاسلاميّة. وتطرق الى أهميّة هذه الابحاث كونها تمنح الطالب نسبة 30 بالمائة من العلامة النهائية. وتحدث كذلك الدكتور سفيان كبها عن الابحاث وآلية صياغة الامتحان.

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