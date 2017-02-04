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رياضة وشباب رياضة عالمية على مشارف الـ40 عامًا.. بوفون يدرس مواصلة مسيرته الكروية بعد المونديال

رياضة وشباب

بوفون يدرس مواصلة مسيرته بعد المونديال
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على مشارف الـ40 عامًا.. بوفون يدرس مواصلة مسيرته الكروية بعد المونديال

سيلفانو مارتينا:

بوفون يريد أن يشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-04 11:59:42 A A

صرّح سيلفانو مارتينا وكيل أعمال جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، أن "الحارس المخضرم قد يواصل مسيرته في الملاعب، عقب مونديال روسيا 2018 المقبل".


جانلويجي بوفون

هذا، وبلغ بوفون عامه الـ39 الشهر الماضي، ورغم ذلك فهو يدرس إمكانية مواصلة ممارسة كرة القدم بعد تخطي عامه الأربعين. وحصد دينو زوف أسطورة حراسة مرمى يوفنتوس وإيطاليا مونديال 1982 مع الأتزوري في عمر الـ40.

ونوّه مارتينا، خلال تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "بوفون يريد أن يشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وبالنظر إلى روحه ومستواه الحالي وحبه لكرة القدم، سيكون من الممكن جدًا أن يواصل اللعب بعد كأس العالم".

وعن أنباء اقتراب دوناروما حارس ميلان من خلافة بوفون في يوفنتوس، علق مارتينا: "ليس من السهل أن ينتقل لاعبون إلى يوفنتوس من نادي كبير مثل إي سي ميلان".

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