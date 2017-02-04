الحب يلوّع ماري كاري لانفصالها عن خطيبها الملياردير

أغنية I Dont تروي الألم الذي أصاب كاري بعد انفصالها عن حبيبها الملياردير الأسترالي جيمس باكر

طرحت الفنانة العالمية ماريا كاري (47 عاما) أغنيتها الجديدة بعنوان I Dont والتي تروي الألم الذي أصابها بعد انفصالها عن حبيبها الملياردير الأسترالي جيمس باكر، في تجربة عاطفية قاسية، علمًا أن كاري سبقت واعترفت بأنها نادمة لانفصالها عنه.



ماريا كاري وخطيبها السابق الملياردير الأسترالي جيمس باكر



ونشرت مقطع فيديو قصير من الاغنية على حسابها على تويتر في محاولة للترويج للأغنية التي تأتي قبل أسابيع قليلة من الاحتفال بعيد العشاق الموافق في الرابع عشر من شهر شباط. وتتضمن الأغنية كلمات عن لوعة الحب والفراق، ومنها جملة: إذا كنت لا تحصل على الحب المطلوب من الشخص الذي أنت على علاقة حقيقية معه، فما فائدة الاستمرار؟



وذكرت كاري أنها "نادمة على عدم قضاء وقت أطول مع بيكر قبل انفصالها عنه إثر شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان ".