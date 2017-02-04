لا تنظر الى الامور من جهة واحدة فقط
الحوت
لا تنظر الى الامور من جهة واحدة فقط، وسع آفاقك أكثر.
مهنيًا: كن دقيقا في عملك واعمل كا ما بجهدك لتكون راضيا عن نفسك.
عاطفيًا: تعامل مع الحبيب بجدية أكثر وخطط للمستقبل.
صحيًا: انتبه لنفسك أكثر وقم بزيارة الطبيب ان لزم الأمر.
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