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ابراج الحوت لا تنظر الى الامور من جهة واحدة فقط

ابراج

الحوت 04.02.2017
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لا تنظر الى الامور من جهة واحدة فقط

 الحوت
لا تنظر الى الامور من جهة واحدة فقط، وسع آفاقك أكثر.
مهنيًا: كن دقيقا في عملك واعمل كا ما بجهدك لتكون راضيا عن نفسك.
عاطفيًا: تعامل مع الحبيب بجدية أكثر وخطط للمستقبل.
صحيًا: انتبه لنفسك أكثر وقم بزيارة الطبيب ان لزم الأمر.

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نشر: 2017-02-04 07:38:04 A A
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