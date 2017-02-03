تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية
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بعد قيامه بتهديد إيران، فتح دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، جبهة جديدة على الساحة الدولية، بعد أن وجه تحذيرا الى كوريا الشمالية من أيّ هجوم نووي. وحذر وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس اليوم الجمعة، "كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي على بلاده سيقابل برد فعال وساحق".
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