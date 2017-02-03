اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!

نشر: 2017-02-03 23:48:32 A A
بعد قيامه بتهديد إيران، فتح دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، جبهة جديدة على الساحة الدولية، بعد أن وجه تحذيرا الى كوريا الشمالية من أيّ هجوم نووي. وحذر وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس اليوم الجمعة، "كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي على بلاده سيقابل برد فعال وساحق".
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غضب في أم الفحم بعد توزيع كراسة تشجع على التجنيد | [242 قراءة]
2 نادٍ لعله الأول في تاريخ العرب/ ب.فاروق مواسي | [146 قراءة]
3 الطفلة بانا العابد لترامب: ساعد الأطفال السوريين | [128 قراءة]
4 مجلة: رونالدو الأعلى أجرًا في العالم بـ 88 مليون | [126 قراءة]
5 اوامر لهدم 4 منازل جديدة في وادي عارة | [124 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 مسلسل خمس بنات الحلقة 43 HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
3 هذه المدينة ستلاحقك الحلقة 4 الرابعة مترجمة HD | [0 مشاركة]
4 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
5 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب