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أخبار محليات النّاصرة: تنصيب وسيم أشقر معلمًا ورئيسًا لسرية كشافة ومرشدات البشارة للاتين

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الناصرة والقضاء النّاصرة: تسليم وسيم أشقر رئيسًا لسرية كشافة للاتين
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النّاصرة: تنصيب وسيم أشقر معلمًا ورئيسًا لسرية كشافة ومرشدات البشارة للاتين

كان وسام الشاعر رئيس للسرية على مدار 4 سنوات مليئة بالانجازات والنجاحات وقد تسلّم وسيم أشقر رئيس السرية الجديد هذه المهمة آملا الاستمرارية بنجاح وبناء جيل كشفي جديد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-03 23:47:51 A A

وصل بيان صحفي صادر عن سريّة كشافة ومرشدات البشارة للاتين في النّاصرة ، جاء فيه: "تسلّم مساء الجمعة، وسيم أشقر رئاسة كشافة البشارة اللاتين في الناصرة خلفا للرئيس السابق وسام الشاعر، وتمّ ذلك بحضور كل من سيادة المطران بولس ماردوكتسو، والاب أمجد صبّارة، ورئيس الكشاف الاسرائيلي ايلان زيلكا، ومنظمة الكشاف الكاثوليكي، والاتحاد الكشفي الاسرائيلي، ومنظمة الكشاف الاورثوذوكسي، والحركة العربية الدرزية، وبحضور سرايا كشفية وأعضاء من بلدية النّاصرة. وقد كان وسام الشاعر رئيس للسرية على مدار 4 سنوات مليئة بالانجازات والنجاحات، وقد تسلّم وسيم أشقر رئيس السرية الجديد هذه المهمة آملا الاستمرارية بنجاح وبناء جيل كشفي جديد".


من اليمين: وسيم أشقر ووسام الشاعر


صور خلال الاحتفال

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