مدرسة ابن سينا الابتدائية كفرمندا تستضيف طلاب المتنبي سخنين

مدير المدرسة رحب بالطلاب وتحدث عن المشاريع المدرسية التي تخدم الطالب وتقدمة في المجال التعليمي وعن أهمية التعليم المحوسب

وصل بيان صحفي صادر عن مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا، وفقًا للبيان: "ضمن مشروع التعليم المشترك بموضوع الحوسبة استضافت مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا طلاب من مدرسة المتنبي الابتدائية في سخنين ، حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة المربي سهيل عيساوي ومركز الحوسبة الأستاذ لؤي سعدي والمربين الأستاذ حسين عبد الغني والأستاذ ماهر زيدان وعضو لجنة أولياء أمور الطلاب دعاء قدح ، والطالبة مها شناوي رئيسة مجلس الطلاب".





صور من الزيارة



وتابع البيان: "مدير المدرسة رحب بالطلاب وتحدث عن المشاريع المدرسية التي تخدم الطالب وتقدمة في المجال التعليمي وعن أهمية التعليم المحوسب واهمية مثل هذه النشاطات التعليمية والاجتماعية. تعرف الطلاب على مرافق المدرسة وكان في انتظارهم برنامجاً حافلاً، حيث شاهدوا فيلماً عن مدرسة ابن سينا، فعاليات تعارف داخل الصفوف من قبل المربين، وفعاليات رياضية بين المدرستين اشرفت عليها معلمة الرياضة روان زيدان، فعاليات محوسبة بإشراف الأستاذ لؤي سعدي وحسن حيادري تعرف الطلاب من خلالها على المواقع المدرسية للمدرستين والتعليم المشترك. بعدها استضاف طلاب كفرمندا طلاب سخنين في بيوتهم".



وإختتم البيان: "في النهاية تم تقييم الفعالية حيث عبر الطلاب عن سعادتهم بالمبادرة والفعاليات الغنية وتقديم هدية رمزية لكل طالب من قبل مدير المدرسة الأستاذ سهيل عيساوي عبارة عن كتاب " الطريق الى كفرمندا " وكتاب "ابداعات منداوية 8". تهدف الزيارة إلى تقوية التعليم المحوسب بين طاقم المدرستين وتبادل الخبرات وتنمية مهارات التعليم المحوسب بين طلاب المدرستين والتخطيط لمشاريع تعليمية مشتركة إضافة إلى التواصل الاجتماعي والتعرف على معالم كفرمندا وسخنين . رافق طلاب مدرسة المتنبي الأساتذة حسن حيادري وتيسير ميعاري".