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رياضة وشباب رياضة محلية وائل مريسات يقود شباب اللد للفوز على بيتار تل أبيب – الرملة 2-1

رياضة وشباب

مدن الساحل وائل مريسات يقود شباب اللد للفوز على بيتار تل أبيب
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وائل مريسات يقود شباب اللد للفوز على بيتار تل أبيب – الرملة 2-1

عاد وائل مريسات لتسجيل هدف الفوز ليكون هدفه الشخصي الثالث خلال المباراتين الأخيرتين

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من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-03 23:47:51 A A

قاد اللاعب صاحب النزعات الهجومية وائل مريسات فريق هبوعيل شباب اللد الى الفوز على فريق بيتار تل أبيب – الرملة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في دوري الدرجة الممتازة.


وائل مريسات

وكانت هذه النقطة 11 للفريق اللداوي في مبارياته الخمس الأخيرة، ليتابع صحوته مقتربا من فرق القمة، اذ رفع رصيده الى 31 نقطة. وتفوّق الفريق المضيف بهدف للاعب عيدان شريم في الدقيقة (18)، حيث استغل خطأ في دفاع الد. وأردك وائل مريسات هدف التعادل في الدقيقة الثلاثين بتسديدة قوية ومتقنة عن بعد 25 مترًا أخضع فيها الحارس. وبعد ثلاثين دقيقة اضافية، عاد وائل مريسات لتسجيل هدف الفوز، ليكون هدفه الشخصي الثالث خلال المباراتين الأخيرتين.

صور من المباراة

 

 

 

 

 

 

 

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