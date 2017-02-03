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رياضة وشباب رياضة محلية فوز مهم لنادي كفرقاسم على بقعات هيردين بهدفين مقابل هدف

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي فوز مهم لنادي كفرقاسم على بقعات هيردين
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فوز مهم لنادي كفرقاسم على بقعات هيردين بهدفين مقابل هدف

تأخر القسماويون في النتيجة بهدف للاعب مأور عيدا في الدقيقة العشرين

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-03 23:47:51 A A

حقق النادي الرياضي كفرقاسم فوزا مهما على فريق هبوعيل بقعات هيردين بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية.


من المباراة

وتأخر القسماويون في النتيجة بهدف للاعب مأور عيدا في الدقيقة العشرين. وعاد القسماويون بواسطة اللاعب يوني رفيفو في الدقيقة الثانية والثلاثين. وحسم رفيفو الموقف في الدقيقة الخمسين، ليساهم بفوز هام لفريقه، رغم اقالة مدربه مئير سومخ قبل المباراة. وفي لقاء آخر خسر نادي يافا أمام نادي ديمونا بهدفين مقابل هدف واحد.

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