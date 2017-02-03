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أخبار عربية وعالمية رئيس الوزراء الفرنسي: هجوم اللوفر على ما يبدو عمل ارهابي من قبل مصري الجنسية

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رئيس الوزراء الفرنسي: هجوم اللوفر عمل إرهابي
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رئيس الوزراء الفرنسي: هجوم اللوفر على ما يبدو عمل ارهابي من قبل مصري الجنسية

رئيس اوزراء الفرنسي:

على ما يبدو أنّ المشتبه مصري الجنسية وقد تمّ تفتيش حقيبته لم يجدوا بها أي متفجّرات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-03 23:47:51 A A

أفادت مصادر أمنية فرنسية الجمعة بأنّه: "أكّد رئيس الوزراء الفرنسي بأنّ الهجوم على متحف اللوفر هو على ما يبدو عمل إرهابي، والمشبته هو مصري الجنسية، وبعد أن تمّ تفتيش حقيبته لم يجدوا بها أي متفجّرات، كما وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أنّ المشتبه عندما حاول أن يدخل إلى متحف اللوفر مهاجمًا بساطور الأمر الذي جعل أحد عناصر الأمن بإطلاق النار عليه ما أسفر عن إصابته ببطنه" كما قال.


من مكان إطلاق النار

هذا ويذكر أنّه، حاول شخص مهاجمة متحف اللوفر حيث كان يحمل ساطورًا وحاول الدخول به إلى المتحف ولكن سرعان ما لاحظه عناصر الأمن الفرنسيين وقاموا بإطلاق النار عليه وإصابته، وبعدها تمّ تطويق المكان بشكل مكثّف منعًا من حدوث أي جريمة وحفاظًا على حياة المواطنين والسياح. وتمّ اعتقال المشتبه. 

 

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