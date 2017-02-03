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سيارات جديد السيارات Mercedes-AMG GLE 43 تتميز بتصميمها الجذّاب

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Mercedes-AMG GLE 43 تتميز بتصميمها
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Mercedes-AMG GLE 43 تتميز بتصميمها الجذّاب

نماذج 43 تحمل محركات 3.0 لتر باحنين توربينيين V6 بقوة 362 حصانا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 07:44:02 A A

تندرج فئة AMG GLE 43 بين موديلات Mercedes القياسية والموديلات الرائدة 63، وتعتبر موديلات AMG 43 بمثابة موديلات S لأودي وM لـ BMW. عند هذه النقطة، مرسيدس AMG تقدم تسعة من هذه النماذج في سوق الولايات المتحدة - بما في ذلك SLC43 المكشوفة، GLC43 الكروس أوفر والسيدان C43 والكوبيه من نفس السيارة الأخيرة والكابروليه منها كذلك.



كما قدمت السيدان E43، GLE43 الكوبيه، وGLC43 الكوبيه وكلهم سيتم إطلاقهم على مدار الأشهر القليلة القادمة جنبا إلى جنب مع الكروس أوفر GLE43. وبدلا من محركات V8 الكبيرة، فإن نماذج 43 تحمل محركات 3.0 لتر باحنين توربينيين V6 بقوة 362 حصانا عدا موديل E43 الذي يقدم 396 حصانًا، ويأتي المحرك مع ناقل حركة من تسعة سرعات أوتوماتيكي و نظام دفع كلي 4MATIC باستثناء SLC43 ذات الدفع الخلفي.

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