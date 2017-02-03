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ثقافة جنسية ثقافة جنسية دراسة: ما قصة الساعة 09:00 من صبيحة يوم الأحد لدى البريطانيين؟

ثقافة جنسية

دراسة: ما قصة الساعة 09:00 من صبيحة يوم الأحد؟
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دراسة: ما قصة الساعة 09:00 من صبيحة يوم الأحد لدى البريطانيين؟

الساعة التاسعة من صبيحة يوم الأحد هي الساعة المفضلة للكثيرين من الازواج لإقامة علاقة جنسية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-02-04 07:38:40 A A

أفادت دراسة اجريت في بريطانيا أن الساعة التاسعة من صبيحة يوم الأحد هي الساعة المفضلة للكثيرين من الازواج لإقامة علاقة جنسية، على الرغم من أن هذا الوقت وهذه الساعة محددان للبريطانيين على وجه الخصوص وليس الأمر كذلك في العالم العربي ودول أخرى. ويقول الخبراء ومعدو الدراسة إنه إن اعتقدتم أن الأشخاص يعدون الكعك في هذه الساعة أو أنهم يغطون في النوم فأنتم مخطئون.



وبينت دراسة حديثة أن الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد هي الأكثر شيوعا لإقامة علاقة حميمية بين الزوجين، بعيدا عن ضغط الأسبوع. وشددت الدراسة على أن الوقت المفضل لدى البريطانيين هو في ساعات الصباح يوم الاحد وإن لم يكن ذلك في التاسعة صباحا فإنهم يفضلون اقامة علاقة الساعة 11:30، وأن بقية الاوقات تكون في نهايات الأسبوع.

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