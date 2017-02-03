ميريام فارس تنشر صورة ابنها جايدن: يا حبيب الماما

في عامه الأوّل اختارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن تنشر صورة ابنها الوحيد جايدن، الذي يصادف اليوم عيد ميلاده الأوّل، وبدا كالملاك بالملابس الشتوية، وكتبت له ماما ميريام معايدة جميلة أثرت في كل المحبين والمعجبين.



جايدن

وهذا ما كتبته فارس لابنها: "من سنة مثل اليوم سمعت صوتك لأول مرة وحسيت بشعور مافي غير دموع الفرح بتعبر عنه وهالشعور كل ثانية عن ثانية بزيد. يعني تخايل بعد سنة قدي بحبك. عقبال كل سنة يا "جايدن" يا حبيب الماما".