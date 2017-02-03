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الناصرة والقضاء بلدية الناصرة ترصد فيديو خاص لمشاريعها
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بلدية الناصرة ترصد فيديو خاص لمشاريعها

بلدية الناصرة:

إذا لم يكن هناك أي عائق فسيكون مبنى البلدية جاهزا بعون الله مع نهاية هذا العام

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-03 16:07:27 A A

عممت بلدية الناصرة ، بيانا ورد فيه: "تقوم بلدية الناصرة بخمسة مشاريع في نفس الوقت، وتتوزع هذه المشاريع في أكثر من موقع. الطاقم الإعلامي لبلدية الناصرة قام برصد هذه المشاريع وعلى رأسها مشروع دار البلدية الجديدة. حلم النصراويين جميعاً بمساحة 8000 متر مربع بدأنا نشاهد المبنى حيث بدأ يظهر الطابق الأول في قسم A وبدأنا نشاهد اساسات القسم E والقسم D وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك أي عائق فسيكون مبنى البلدية جاهزاً بعون الله مع نهاية هذا العام.


كاميرا الطاقم الإعلامي رصدت هذا االتقرير ونقدم لكم هذا التقرير:

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