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رياضة وشباب رياضة عالمية تقارير: مانشيني يقترب من العودة للبريميرليج عبر بوابة وست هام

رياضة وشباب

مانشيني يقترب من العودة للبريميرليج
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تقارير: مانشيني يقترب من العودة للبريميرليج عبر بوابة وست هام

تواجد مانشيني في ستاد لندن لمشاهدة هزيمة الهامرز أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي وهو ما أثار التكهنات حول عودته للبريميرليج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-03 23:47:51 A A

قامت مؤخرًا تقارير صحفية إنجليزية، بالكشف عن إقتراب الإيطالي روبرتو مانشيني من العودة لإنجلترا، عبر بوابة وست هام يونايتد، خلال الفترة المقبلة.


روبرتو مانشيني

هذا، وتواجد مانشيني في ستاد لندن لمشاهدة هزيمة الهامرز أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي، وهو ما أثار التكهنات حول عودته للبريميرليج. ويسعى الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للهامرز لحماية منصبه، حيث بنهاية الموسم الحالي لن يتبقى في عقده سوى عام آخر وحيد.

ورفضت إدارة وست هام التسرع في منح بيليتش عقدًا جديدًا مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يثير الشكوك حول رحيله عن صفوف الفريق، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية. ويُعد روبرتو مانشيني خيارًا جيدًا لوست هام، نظرًا لخبرته الكبيرة في البريميرليج مع مانشستر سيتي، بالإضافة لكونه حرًا حاليًا بعدما فسخ تعاقده مع إنتر ميلان وجالاطا سراي، خلال الفترة الماضية.

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